«АвтоВАЗ» вернул пятидневную рабочую неделю

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вернулся к работе в стандартном пятидневном графике после новогодних праздников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В организации уточнили, что предприятие возобновило работу в соответствии с планами. Речь идет обо всех основных площадках автоконцерна. Возвращение к пятидневке произошло в плановом режиме, без изменений в производственном расписании.
«“АвтоВАЗ” возобновил работу в стандартном 5-дневном рабочем графике», — сказано в сообщении.
Напомним, с 29 сентября 2025 года заводы «АвтоВАЗа» работали по четырехдневному графику. Такое решение принималось на фоне рыночной ситуации и загрузки производственных мощностей. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении к пятидневному режиму работы с 1 января 2026 года.