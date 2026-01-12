«АвтоВАЗ» вернул пятидневную рабочую неделю

Напомним, с 29 сентября 2025 года заводы «АвтоВАЗа» работали по четырехдневному графику. Такое решение принималось на фоне рыночной ситуации и загрузки производственных мощностей. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении к пятидневному режиму работы с 1 января 2026 года.