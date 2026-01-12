Никто не выкупил активы воронежской нефтяной компании за 512 млн рублей

«Модуль» управлял проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011—2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на возведение предприятия. В итоге его так и не построили, а деньги спортсмену не вернули. В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску Александра Кержакова признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. В начале ноября суд продлил его на шесть месяцев.