В СНГ разработают стратегию развития топливно-энергетического комплекса до 2050 года

Сергей Лебедев: Государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

«В целях формирования дополнительных механизмов развития отрасли и эффективного реагирования на вызовы, затрагивающие топливно-энергетический комплекс и требующие координации усилий, электроэнергетическим советом СНГ разрабатывается проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ на период до 2050 года», — сказал он.

Отвечая на вопрос об энергетической стабильности, Лебедев отметил, что государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере.

«В целях комплексного решения данного вопроса в октябре 2025 года принята “Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности”, инициированная российской стороной», — напомнил он.