Болеть становится дороже: в Молдове выросли цены на медуслуги и лечение в стационаре

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения и Национальная компания медицинского страхования (НКМС) утвердили новые тарифы на медицинские услуги и стационарное лечение, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.
Эти тарифы используются для расчетов между государством и медицинскими учреждениями и распространяются как на государственные, так и на частные клиники, работающие по контракту.
Для большинства пациентов, имеющих полис обязательного медицинского страхования, новые тарифы не станут финансовой нагрузкой, поскольку расходы покрываются за счет фонда медицинского страхования. Однако для тех, кто не застрахован, лечение в больницах обойдется значительно дороже.
Так, базовый тариф для стационарного лечения в районных больницах составит за курс лечения (до 10 суток) от 6 945 до 7 110 леев, в крупных республиканских и муниципальных медучреждениях — 10 796 леев, а в Муниципальной детской инфекционной больнице — до 19 643 леев. Частные клиники будут получать по контракту 7 156 леев за один случай лечения.
Услуги медицинской реабилитации будут оплачиваться по тарифам от 7 771 до 13 495 леев — в зависимости от профиля и сложности лечения. Паллиативная помощь в стационаре составит 1 061 лей в сутки, а паллиативная помощь на дому — от 316 до 546 леев за визит, в зависимости от состава бригады и вида.