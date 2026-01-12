Болеть становится дороже: в Молдове выросли цены на медуслуги и лечение в стационаре

Услуги медицинской реабилитации будут оплачиваться по тарифам от 7 771 до 13 495 леев — в зависимости от профиля и сложности лечения. Паллиативная помощь в стационаре составит 1 061 лей в сутки, а паллиативная помощь на дому — от 316 до 546 леев за визит, в зависимости от состава бригады и вида.