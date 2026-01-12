Суд арестовал имущество застройщика Джулая на 594 миллиона рублей в Новосибирске

Постановление суда пока не вступило в законную силу. Эта мера избрана в рамках масштабного уголовного дела о мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, Джулай привлекал средства жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и не выполнил обязательства по завершению строительства жилых домов.