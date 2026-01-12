Суд арестовал имущество застройщика Джулая на 594 миллиона рублей в Новосибирске

Суд удовлетворил ходатайство гособвинения, запретив подсудимому Джулаю и принадлежащей ему компании ООО «Дискус Строй» пользоваться и распоряжаться имуществом на общую сумму 594,5 миллиона рублей. Следствие считает, что имущество других юридических лиц, таких как ООО «Дискус плюс» и ООО «ТО-М», также фактически контролируется обвиняемым.
Постановление суда пока не вступило в законную силу. Эта мера избрана в рамках масштабного уголовного дела о мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, Джулай привлекал средства жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и не выполнил обязательства по завершению строительства жилых домов.
В деле фигурируют более 800 потерпевших, а предварительный ущерб оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Ранее компания депутата Джулая в Новосибирске была признана банкротом. ИА «Сибинформ».