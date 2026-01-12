В РУз за каждого туриста, привлеченного из Малайзии и Индонезии, предоставят субсидию

«Согласно постановлению, утверждена дорожная карта по доведению в 2026—2027 годах туристического потока из Малайзии и Индонезии по направлению паломнического туризма до 100 тысяч человек. Документом предусмотрено, что до конца 2026 года Комитет по туризму будет предоставлять туроператорам, привлекающим туристов из Малайзии и Индонезии в рамках программы паломнического туризма “Умра плюс”, субсидию в размере 100 долларов США за каждого туриста», — говорится в сообщении.