В РУз за каждого туриста, привлеченного из Малайзии и Индонезии, предоставят субсидию

Согласно постановлению Кабмина республики, утверждена дорожная карта по доведению в 2026—2027 годах турпотока из Малайзии и Индонезии по направлению паломнического туризма до 100 тыс. человек.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. За каждого туриста, привлеченного в Узбекистан из Малайзии и Индонезии, будут предоставлять субсидии туроператорам. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.

Речь идет о дополнительных мерах, направленных на реализацию программы паломнического туризма «Умра плюс».

«Согласно постановлению, утверждена дорожная карта по доведению в 2026—2027 годах туристического потока из Малайзии и Индонезии по направлению паломнического туризма до 100 тысяч человек. Документом предусмотрено, что до конца 2026 года Комитет по туризму будет предоставлять туроператорам, привлекающим туристов из Малайзии и Индонезии в рамках программы паломнического туризма “Умра плюс”, субсидию в размере 100 долларов США за каждого туриста», — говорится в сообщении.

В числе запланированных мероприятий:

проведение малайзийскими и индонезийскими туристами праздников Рамазан хайит и Курбан хайит в Узбекистане;

организация в Малайзии и Индонезии туристических рекламных кампаний «По следам Имама Бухари» и «Проведи Рамадан в Узбекистане»;

организация в регионах Малайзии с высокой долей мусульманского населения роуд-шоу, посвященных паломническому туризму;.

разработка туристических маршрутов, включающих объекты Ташкента, а также Самаркандской и Бухарской областей.

Совместно с Агентством культурного наследия и хокимиятами Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей для участников программы в периоды межсезонья — зимой (с 20 ноября по 20 февраля) и летом (в июле) — введут добровольные скидки на посещение объектов культурного наследия, услуги гостиниц, питания и другие виды сервиса.

Кроме того, совместно с Минтрансом, МИД и Комитетом по туризму для программы в двухнедельный срок привлекут 10 воздушных судов местных или иностранных авиакомпаний, в том числе на условиях аренды.

Также документ предусматривает разработку и предоставление туркомпаниям — участникам программы — конкурентоспособных по цене авиарейсов по туристическим маршрутам Куала-Лумпур — Самарканд — Куала-Лумпур, Куала-Лумпур — Бухара — Джидда — Куала-Лумпур, а также Джакарта — Самарканд — Джидда — Джакарта и Джакарта — Бухара — Джидда — Джакарта.