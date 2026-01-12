Технический простой и отсутствие отопления: ситуация на ЖДМ не улучшается

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Вынужденный технический простой на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ)продлили еще на три недели, до 2 февраля 2026 года.
Соответствующий указ подписан директором ЖДМ Сергеем Котельником.
Ранее техпростой объявляли с 22 декабря до 12 января.
«В целях предотвращения неплатёжеспособности, недопущения полной остановки деятельности железнодорожного транспорта, выполнения графика ежемесячной выплаты заработной платы, сокращения потерь от недополучения доходов в условиях уменьшения объёмов перевозок и роста эксплуатационных расходов, обусловленных временной невозможностью продолжать деятельность подразделений в полном объёме, в результате сокращения объёмов работ», — говорится в аргументации указа по продлению техпростоя.
В этот период, сотрудникам Железной дороги будут выплачивать лишь выплачивать лишь 55% зарплаты. В то же время, у предприятия остаются долги перед своими работниками. В январе 2026 года, по сообщениям сотрудников ЖДМ в социальных сетях, им начали выплачивать зарплату за октябрь 2025 года.
Работники предприятия так же пожаловались, что отключено отопление в производственных помещениях ЖДМ, где остаются трудится часть сотрудников даже в техпростое. Стоит отметить, что в последние дни в Молдове сохраняются минусовые температуры.
«А по какому принципу решали где работают люди и соблюдают Трудовой кодекс Республики Молдова о том, что в помещении должно быть не менее +18°, а где “и так сойдет”? У нас отменили человеческие условия труда? Или Законы в Молдове, как всё чаще показывает практика, работают избирательно? Предлагаю отключить отопление у всех руководящих органов в кабинетах, в Парламенте, в Правительстве. Пусть тоже работают в холоде. Может тогда проблему увидят?», — написал в соцсетях один из работников ЖДМ.
Он задался вопросом, почему Профсоюзы и молдавские власти не замечают этой ситуации.
Напомним, ранее был опубликован отчет TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть) о ситуации на Железной дороге Молдовы. Авторы отчета сообщили, что железнодорожная инфраструктура республики находится в критическом состоянии и серьезно отстает от стандартов Европейского союза.