Технический простой и отсутствие отопления: ситуация на ЖДМ не улучшается

«А по какому принципу решали где работают люди и соблюдают Трудовой кодекс Республики Молдова о том, что в помещении должно быть не менее +18°, а где “и так сойдет”? У нас отменили человеческие условия труда? Или Законы в Молдове, как всё чаще показывает практика, работают избирательно? Предлагаю отключить отопление у всех руководящих органов в кабинетах, в Парламенте, в Правительстве. Пусть тоже работают в холоде. Может тогда проблему увидят?», — написал в соцсетях один из работников ЖДМ.