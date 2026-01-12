Многоэтажка вместо зелени: в Алмазарском районе Ташкента под угрозой уничтожения оказались многолетние деревья

В ходе земляных работ корневая система деревьев оказалась оголённой. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что при рытье котлована у части деревьев корни не только обнажены, но и уже сломаны. Под угрозой находятся и другие деревья, расположенные рядом — любое дальнейшее промедление или продолжение работ может привести к их гибели, а затем и к формальной вырубке «по причине усыхания».