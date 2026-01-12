Многоэтажка вместо зелени: в Алмазарском районе Ташкента под угрозой уничтожения оказались многолетние деревья

В ходе земляных работ корневая система деревьев оказалась оголённой. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что при рытье котлована у части деревьев корни не только обнажены, но и уже сломаны. Под угрозой находятся и другие деревья, расположенные рядом — любое дальнейшее промедление или продолжение работ может привести к их гибели, а затем и к формальной вырубке «по причине усыхания».
У жителей возникает закономерный вопрос: зачем уничтожать природу ради ещё одного дома? Деревья — это не просто элемент городского пейзажа. Это чистый воздух, тень в жару, защита от пыли и шума, а главное — качество жизни для людей, которые живут в этом районе.
Местные жители пытаются бороться за каждое дерево, однако их голос, похоже, остаётся незамеченным для застройщиков. Сейчас они обращаются за поддержкой к общественности и властям, подчёркивая: сохранение зелёных насаждений не прихоть и не формальность, а жизненная необходимость.
Каждое дерево здесь — это годы роста, часть городской истории и буквально дыхание Ташкента. Сохранить оставшиеся зелёные насаждения — обязанность всех, кто действительно думает о будущем столицы.
Мы призываем общественность и ответственные органы обратить внимание на этот инцидент и поддержать жителей Алмазарского района в борьбе за сохранение зелёной зоны.