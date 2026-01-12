Золото снова бьёт рекорды: пятиграммовый слиток в Узбекистане перевалил за 9 млн сумов

Почему люди в Узбекистане в последние два года так активно скупают золото? Для многих покупка золота становится альтернативой банковским вкладам: не все готовы доверять депозитам, а физический металл воспринимается как более понятный и осязаемый способ сохранить сбережения и защитить их от инфляции.