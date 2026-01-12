Золото снова бьёт рекорды: пятиграммовый слиток в Узбекистане перевалил за 9 млн сумов

Рост цен в стране происходит на фоне глобального подорожания золота. Впервые в истории стоимость драгоценного металла превысила 4 610 долларов за тройскую унцию, что автоматически тянет вверх и внутренние котировки.
При этом эксперты напоминают: покупка золота — это не про быстрые спекуляции. Как и в случае с валютой, банки продают слитки дороже, чем выкупают их обратно. Поэтому рассматривать золотые слитки стоит прежде всего как долгосрочную инвестицию, а не как способ быстро заработать.
На сегодняшний день в Узбекистане доступны официальные слитки весом 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Они реализуются в специальной защитной упаковке, которая одновременно служит сертификатом качества. Каждый слиток имеет уникальный серийный номер.
Продать слитки обратно можно в коммерческих банках. Однако есть важный нюанс: при повреждённой упаковке обратный выкуп осуществляется только после проведения технической экспертизы, а выплата производится уже по итогам проверки.
Почему люди в Узбекистане в последние два года так активно скупают золото? Для многих покупка золота становится альтернативой банковским вкладам: не все готовы доверять депозитам, а физический металл воспринимается как более понятный и осязаемый способ сохранить сбережения и защитить их от инфляции.
Есть и ещё одна причина, всё более популярная в последние годы. Золотые слитки и монеты всё чаще выбирают в качестве подарка на свадьбы, юбилеи и другие значимые события — как более «вечную» и символичную альтернативу традиционным конвертам с деньгами.