В Башкирии откроют завод детского диетического питания

Завод детского диетического питания запустят в этом году в Чишминском районе Башкирии. На сегодняшний день его готовность 90%, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе председатель Общественной палаты Башкирии, руководитель Ассоциации предприятий социального питания республики Энже Ахмадуллина.