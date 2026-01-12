Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии откроют завод детского диетического питания

Его строительная готовность 90%.

Источник: Башинформ

Завод детского диетического питания запустят в этом году в Чишминском районе Башкирии. На сегодняшний день его готовность 90%, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе председатель Общественной палаты Башкирии, руководитель Ассоциации предприятий социального питания республики Энже Ахмадуллина.

— Планируемая мощность предприятия 850 тонн продукции в месяц. Общий объём вложенных инвестиций — более 965 млн рублей. Пользуясь случаем, Радий Фаритович (Хабиров — прим. ред), хочу пригласить вас на его открытие, — сказала Энже Ахмадуллина.

По ее словам, на операторы Ассоциации социального питания Башкирии системно вкладывают средства в современное оборудование и ремонт помещений. С 2022 года объем инвестиций операторов питания Ассоциации в школьные пищеблоки составил 185 миллионов рублей.

Кроме того, ими созданы 14 производственных площадок по выпуску полуфабрикатов, выпечки, кондитерских изделий. Вся выпускаемая продукция имеет государственную регистрацию для детского питания.

— Общий объем инвестиционных вложений в производственные мощности всех операторов питания региона оценивается более 2 млрд рублей, — отметила руководитель Ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пройдет форум Ассоциации операторов социального питания.