КамАЗ возобновил работу после праздничных каникул

В текущем году, как сообщает пресс-служба компании, будут продолжаться поставки новой техники для российского и зарубежного рынков, а также реализация проектов по укреплению технологического суверенитета. В планах предприятия — выпуск пассажирского транспорта, грузовиков и спецтехники для использования в коммерческих перевозках, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях.