Минимальная зарплата в Башкирии: какой она будет в 2026 году

С 1 января 2026 года федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 27 093 рубля в месяц. Однако для Башкирии эта сумма подлежит обязательной корректировке, напомнили в Государственной инспекции труда республики. Из-за применения районного коэффициента МРОТ в регионе равен 31 156 рублям 95 копейкам (до вычета НДФЛ).
Как пояснила заместитель руководителя республиканской Гострудинспекции Оксана Ванскова, существует также понятие минимальной заработной платы, которая может быть установлена на региональном уровне. В Башкирии действует специальное соглашение, в соответствии с которым для внебюджетного сектора применяется повышающий коэффициент в размере 5,7% от федерального МРОТ.
Таким образом, с учетом районного коэффициента, минимальная заработная плата в коммерческих организациях республики, которые не отказались от присоединения к соглашению, составляет 32 932 рубля 90 копеек (до вычета налога).
Представитель ведомства обратила внимание, что данное соглашение не распространяется на работников бюджетных организаций, а также на некоммерческие организации. Действие документа, срок которого истекал в этом году, в августе было продлено сторонами социального партнерства до 31 декабря 2028 года.
Ванскова также напомнила, что в расчет МРОТ и МЗП не включаются доплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и праздничные дни, а также за труд во вредных или опасных условиях. Эти показатели учитывают только выплаты за работу в пределах нормы рабочего времени и в нормальных условиях.