Минимальная зарплата в Башкирии: какой она будет в 2026 году

Ванскова также напомнила, что в расчет МРОТ и МЗП не включаются доплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и праздничные дни, а также за труд во вредных или опасных условиях. Эти показатели учитывают только выплаты за работу в пределах нормы рабочего времени и в нормальных условиях.