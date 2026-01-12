В Самаре потратят 898 тысяч рублей на обследование тоннеля метро

В Самаре обследуют тоннель метро, который проходит между станциями «Алабинская» и «Российская». Подрядчика для выполнения этих работ искали на госзакупках.
Максимальная цена контракта составляла более 1,1 миллионов рублей. На торги заявились два участника. Победителем стал индивидуальный предприниматель из Воронежа Дмитрий Пилипенко, который предложил провести обследование за 898 тысяч рублей.
Подрядчик подготовит документы для ремонта сооружений, чтобы в будущем можно было безопасно эксплуатировать новую станцию метро «Театральная», которую, напомним, планируют открыть для пассажиров в 2027 году. На выполнение работ у предпринимателя есть 90 дней с даты заключения контракта.