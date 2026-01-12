В Самаре потратят 898 тысяч рублей на обследование тоннеля метро

Подрядчик подготовит документы для ремонта сооружений, чтобы в будущем можно было безопасно эксплуатировать новую станцию метро «Театральная», которую, напомним, планируют открыть для пассажиров в 2027 году. На выполнение работ у предпринимателя есть 90 дней с даты заключения контракта.