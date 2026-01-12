Какую инфляцию ждут казахстанцы в 2026 году и через 5 лет

Однако в конце 2024-го — начале 2025 года на данных опросов прослеживается формирование нового устойчивого коридора инфляционных ожиданий. И краткосрочные, и долгосрочные оценки сходятся в диапазоне 13−15%, при этом резких колебаний становится меньше. Это может указывать на закрепление представлений о таком уровне инфляции как о «нормальном» для экономики.