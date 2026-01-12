Многоквартирные дома в Молдове пересчитают: Правительство ищет решение — на чьи плечи переложить уход за общей территорией и фасадами

Более 12 тысяч жилых домов в Молдове в неясной собственности: готовится новая кадастровая программа.
Министерство инфраструктуры и регионального развития разработало проект постановления правительства об утверждении Государственной программы обеспечения государственной регистрации собственности всех жилых домов, отвечающих условиям кондоминиума, на период 2026—2028 годов.
Документ был подготовлен совместно с Агентством геодезии, картографии и кадастра и Кадастром недвижимости, сообщает Noi.md со ссылкой на Bani.
Согласно сообщению, программа направлена на решение одной из старейших проблем жилищного фонда Республики Молдова: отсутствие чёткой регистрации права собственности на общие части и землю, относящиеся к приватизированным жилым домам с 1990-х годов. Несмотря на приватизацию квартир, право собственности на общие помещения и землю оставалось неясным, и во многих случаях государство или местные власти по-прежнему фигурируют в качестве собственников зданий.
По данным предприятия «Кадастр недвижимости», в Реестре недвижимости в настоящее время насчитывается около 12 580 жилых домов, в которых государство или административно-территориальные единицы зарегистрированы в качестве собственников здания. Программа предусматривает анализ кадастровой документации из архива и регистрацию этих домов как кондоминиума или, в зависимости от обстоятельств, неполного кондоминиума.
Авторы документа подчеркивают, что существующая система управления жилищным фондом неэффективна, и собственники квартир не берут на себя реальную ответственность за содержание зданий и общих зон. При этом местные бюджеты вынуждены нести расходы на многоквартирные дома, в которых государство по-прежнему владеет менее чем 2% жилищного фонда, при этом вмешательства описываются как спорадические и неэффективные.
Реализация программы создаст чёткую структуру собственности, будет способствовать эффективному управлению кондоминиумами и облегчит доступ к финансированию капитального ремонта, повышения энергоэффективности и модернизации. В документе прямо указывается, что аналогичный опыт в странах-членах Европейского союза, таких как Словакия и Чехия, показывает, что чёткая регистрация кондоминиумов повышает вовлечённость собственников в управление зданием.
Предполагаемые финансовые расходы программы составляют 15,85 млн леев, рассчитанных на все 12 580 жилых домов в стране. Из этой суммы: 12,58 млн леев предназначены для проверки кадастровой документации и подготовки документов, подтверждающих право собственности, 3,27 млн леев выделены на регистрацию права собственности в Реестре недвижимости.
Расходы будут распределены на три года: приблизительно 1 млн леев в 2026 году, 6,7 млн леев — в 2027 году и 8,1 млн леев — в 2028 году, при этом финансирование будет осуществляться из государственного бюджета.