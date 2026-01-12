В Уфе утвержден масштабный проект застройки в историческом центре

На освободившемся месте планируется построить жилые дома высотностью до 32 этажей общей площадью 103,5 тысячи квадратных метров, где будет проживать 3,4 тысячи человек. Также в квартале запроектированы административно-офисный комплекс с поликлиникой для взрослого и детского населения на 80 посещений каждый, а также многофункциональный образовательный центр, включающий в себя общеобразовательную школу на 1750 учащихся и детский сад на 434 места.