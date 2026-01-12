В Уфе утвержден масштабный проект застройки в историческом центре

Согласно документу, площадь проектируемой территории составляет 37,4 га. Проект предполагает снос нежилых зданий и сооружений общей площадью 6,3 тысячи квадратных метров, а также частных домов общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров.
На освободившемся месте планируется построить жилые дома высотностью до 32 этажей общей площадью 103,5 тысячи квадратных метров, где будет проживать 3,4 тысячи человек. Также в квартале запроектированы административно-офисный комплекс с поликлиникой для взрослого и детского населения на 80 посещений каждый, а также многофункциональный образовательный центр, включающий в себя общеобразовательную школу на 1750 учащихся и детский сад на 434 места.
Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.