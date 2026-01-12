Поддержка агробизнеса на 5 млрд рублей: ЛПХ в Татарстане могут получить гранты

Также выросли субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота. Так, поддержка при покупке товарных коров увеличилась с 60 до 80 тыс. рублей, а племенных — с 70 до 90 тыс. рублей. Также пересмотрены предельные размеры субсидий на строительство мини-ферм: для хозяйств от пяти коров — с 300 до 500 тыс. рублей, от восьми коров — с 600 тыс. до 1 млн рублей.