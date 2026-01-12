Поддержка агробизнеса на 5 млрд рублей: ЛПХ в Татарстане могут получить гранты

С 2016 года в Татарстане поддерживают грантами личные подсобные хозяйства. Можно получить средства на содержание дойного стада, на строительство мини-ферм молочного направления и не только, пишет ИА «Татар-информ».
Личные подсобные хозяйства получили 5 млрд рублей от Татарстана с 2016 года.
Уже десять лет назад в Татарстане действует закон о поддержке личных подсобных хозяйств. За это время из бюджета республики направлено около 5 млрд рублей. Большая часть выделена на содержание дойного стада — свыше 3 млрд рублей. На строительство мини-ферм молочного направления — более 700 млн рублей.
В 2024-м по решению Раиса РТ Рустама Минниханова дополнительно выделены 184 млн рублей на содержание дойного стада. В результате размер субсидии на одну корову вырос до 6,3 тыс. рублей по единой ставке.
Также выросли субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота. Так, поддержка при покупке товарных коров увеличилась с 60 до 80 тыс. рублей, а племенных — с 70 до 90 тыс. рублей. Также пересмотрены предельные размеры субсидий на строительство мини-ферм: для хозяйств от пяти коров — с 300 до 500 тыс. рублей, от восьми коров — с 600 тыс. до 1 млн рублей.
Новые мини-фермы должны дать прирост поголовья уже в этом году.
В Минсельхозпроде РТ сообщили, что в прошлом году в республике появилось 80 мини-ферм с общим объемом господдержки на сумму 70 млн рублей. В ведомстве ожидают, что уже в 2026 году эти меры помогут увеличить поголовье на 350 коров.
Сельские жители обращались в Минсельхозпрод РТ с просьбами расширить меры поддержки личных подсобных хозяйств, а ведомство направило соответствующее письмо Раису РТ.
Его попросили о субсидиях на приобретение бычков на откорм из расчета 35 тыс. рублей за голову, а также поддержку на содержание молодых овец старше одного года — по 1 тыс. рублей на голову.
Минниханов дал поручение Министерству финансов внести предложения по возможному расширению мер поддержки. Инициативы находятся в стадии проработки.
Господдержка ЛПХ в 2026 году вырастет до 718 млн рублей.
Общая сумма господдержки личных подсобных хозяйств в 2026 году увеличится с 652 до 718 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. В ведомстве пояснили, что подходы к государственной поддержке фермеров и кооперативов с федеральным соучастием меняются: часть программ завершается, но одновременно запускаются новые направления.
Например, гранты для всех фермеров будут предоставляться при условии ведения деятельности более одного года. Размер поддержки будет зависеть от объема собственных средств, вложенных в реализацию проекта. При внесении 10% собственных средств размер гранта может составить до 5 млн рублей, при 20% — 8 млн рублей, при 30% — 15 млн рублей, а при 40% — до 30 млн рублей.
Кроме того, для крестьянско-фермерских хозяйств вводятся субсидии на компенсацию части понесенных затрат в размере 60% с максимальным лимитом до 20 млн рублей на одно КФХ.
Участники специальной военной операции смогут получить гранты на открытие агробизнеса. Максимальный размер поддержки составит до 7 млн рублей.
Особое внимание — на развитие сельхозкооперации.
В Минсельхозпроде РТ сообщили, что в ближайшие годы планируются изменения по направлениям республиканской поддержки. Для большей эффективности фермерских и личных подсобных хозяйств основной акцент будет сделан на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
С 2026 года на развитие кооперации планируется направлять более 500 млн рублей, из которых 200 млн рублей будут выделяться на грантовую поддержку кооперативов, продолжающих свою деятельность. В министерстве уточнили, что порядок финансирования в настоящее время находится в разработке.
Особое внимание также будет уделяться строительству кормовых центров для работы с населением. Сейчас в Татарстане функционируют 58 таких центров в 24 районах, которые обслуживают 216 тыс. голов крупного рогатого скота. Для хозяйств предусмотрено возмещение 50% затрат на оборудование и 30% — на строительно-монтажные работы.
В целом в республике насчитывается более 400 тыс. личных подсобных хозяйств. По итогам 2024 года они произвели сельскохозяйственную продукцию на 105,7 млрд рублей — это около 30% от общего объема. В частности, было произведено 521 тыс. тонн молока, 112 тыс. тонн мяса скота и птицы, 817 тыс. тонн картофеля и 189 тыс. тонн овощей, что обеспечило значительную долю ЛПХ в общем производстве ключевых видов продукции.