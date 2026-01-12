Сергей Наумов вложил в туристический парк «Дикое поле» под Воронежем 270 млн

В 2020 году инвестиции в проект оценивались более чем в 500 млн руб. Под парк при этом планировалась меньшая площадь — 100 га. На тот момент озвучивалось, что строительство должно завершиться в 2029 году. Оператором проекта выступало ООО «Таврово 36». Тогда его главой и владельцем была Ксения (Сергеевна) Наумова. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, директор — Светлана Князева, единственный учредитель — Сергей Наумов.