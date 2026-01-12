Глава Автостата Целиков: в ближайшие два месяца цены на автомобили не снизятся

В этом году практически нет автокомпаний, которые бы не поддались давлению новых ставок утильсбора и повысившемуся НДС. Так, в январе прошлого года цены подняли только шесть марок: Changan, Haval, Solaris, JAC, УАЗ и Lada. Вдобавок компания Chery тогда чуть скорректировала стоимость седана Arrizo, но сохранила обширную систему скидок. Марки GAC, Kaiyi и Tank поступили тоньше, отменив дисконтные программы.