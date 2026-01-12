МВД введет наказание за использование гаджетов на водительских экзаменах

При этом ~в реестр не попадут сведения из ведомственных больниц и поликлиник, принадлежащих Минобороны и другим силовым министерствам и ведомствам~, в которых предусмотрена военная служба (или приравненная к таковой). Это особо оговорено в пояснительной записке.