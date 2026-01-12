Как правильно прогревать машину зимой: автоэксперт объяснил, что важно знать

Зимой многие автовладельцы считают, что двигатель нужно долго прогревать, но это не всегда так. Эксперт по автомобилям Петр Баканов рассказал, что для нормальной работы мотора достаточно прогревать его 2−3 минуты. Об этом пишет NEWS.ru.