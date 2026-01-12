Как правильно прогревать машину зимой: автоэксперт объяснил, что важно знать

Зимой многие автовладельцы считают, что двигатель нужно долго прогревать, но это не всегда так. Эксперт по автомобилям Петр Баканов рассказал, что для нормальной работы мотора достаточно прогревать его 2−3 минуты. Об этом пишет NEWS.ru.
«В сильные холода масло — даже хорошая современная синтетика — будет густым. Поэтому не надо спешить. Дайте мотору немного поработать, чтобы масло дошло до всех уголков двигателя. 20 минут стоять не надо», — отметил специалист.
Баканов также предупредил, что сразу после запуска двигателя не стоит резко газовать. Для бензинового мотора достаточно ограничиться 3000 оборотами, чтобы избежать лишней нагрузки на систему.
Ранее водителям рассказали, как продлить жизнь своего автомобиля. Возраст автомобиля не является приговором, и его срок эксплуатации можно продлить при правильном уходе. Регулярная замена масла и фильтров — это основа долговечности двигателя.