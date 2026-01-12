Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«55% покупателей выбирают одежду российских брендов»: Антон Алиханов рассказал о росте интереса к отечественным маркам

Алиханов: 55% россиян стали чаще выбирать одежду отечественных брендов.

Источник: Комсомольская правда

Более половины потребителей в России стали чаще выбирать одежду и обувь отечественных брендов. Об этом в интервью для «Комсомольской правды» рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Интерес к нашим маркам действительно растет. Судя по опросам, больше 55% покупателей стали чаще выбирать одежду российских брендов», — заявил министр.

Алиханов подчеркнул, что почти каждый четвертый покупатель готов приобрести понравившуюся вещь отечественного производства, в том числе и для поддержки местного бизнеса. По словам главы Минпромторга, в этом случае россияне не просто видят доступный им товар, а делают сознательный выбор в пользу брендов из России.

Ранее KP.RU сообщал, что Антон Алиханов назвал уход иностранных брендов из страны точкой роста для отечественного рынка. Министр отметил, что российские компании научились работать с массовым потребителем и сейчас способны конкурировать с зарубежными марками с учетом запросов внутреннего рынка.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше