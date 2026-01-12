«55% покупателей выбирают одежду российских брендов»: Антон Алиханов рассказал о росте интереса к отечественным маркам

Алиханов подчеркнул, что почти каждый четвертый покупатель готов приобрести понравившуюся вещь отечественного производства, в том числе и для поддержки местного бизнеса. По словам главы Минпромторга, в этом случае россияне не просто видят доступный им товар, а делают сознательный выбор в пользу брендов из России.