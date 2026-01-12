«55% покупателей выбирают одежду российских брендов»: Антон Алиханов рассказал о росте интереса к отечественным маркам

Более половины потребителей в России стали чаще выбирать одежду и обувь отечественных брендов. Об этом в интервью для «Комсомольской правды» рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Интерес к нашим маркам действительно растет. Судя по опросам, больше 55% покупателей стали чаще выбирать одежду российских брендов», — заявил министр.
Алиханов подчеркнул, что почти каждый четвертый покупатель готов приобрести понравившуюся вещь отечественного производства, в том числе и для поддержки местного бизнеса. По словам главы Минпромторга, в этом случае россияне не просто видят доступный им товар, а делают сознательный выбор в пользу брендов из России.
Ранее KP.RU сообщал, что Антон Алиханов назвал уход иностранных брендов из страны точкой роста для отечественного рынка. Министр отметил, что российские компании научились работать с массовым потребителем и сейчас способны конкурировать с зарубежными марками с учетом запросов внутреннего рынка.