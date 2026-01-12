Apple официально назвала нейросеть для обновлённой Siri

В Apple заявили, что после анализа доступных решений именно технологии Google были признаны наиболее подходящей основой для развития собственных языковых моделей Apple Foundation Models. Ранее источники сообщали, что компания готовится заключить с Google соглашение об использовании Gemini стоимостью около 1 млрд долларов в год.
По данным СМИ, до принятия этого решения Apple рассматривала и другие варианты, включая интеграцию моделей от OpenAI и Anthropic, а также возможные сделки с компаниями Mistral AI и Perplexity. В итоге было принято решение о стратегическом партнерстве с Google.
Пересмотр ИИ-стратегии сопровождался и кадровыми изменениями. В декабре 2025 года Apple объявила об уходе главы направления искусственного интеллекта Джона Джаннандреа. Его пост занял Амар Субраманья, ранее работавший в Microsoft и до 2018 года руководивший разработкой Gemini в Google.
Ранее сообщалось, что после перехода на Gemini релиз обновлённой Siri планируется на весну 2026 года одновременно с выходом iOS 26.4.
В то же время американские специалисты предупреждают о возможных рисках для психического здоровья при использовании чат-ботов на основе искусственного интеллекта. По мнению исследователей, такие системы могут усиливать навязчивые или бредовые идеи у пользователей с уже существующими психическими расстройствами.