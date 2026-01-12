Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple официально назвала нейросеть для обновлённой Siri

Apple подтвердила, что голосовой ассистент Siri будет работать на базе нейросети Google Gemini, релиз ожидается весной 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Компания Apple официально подтвердила, что обновлённая версия голосового ассистента Siri будет работать на базе нейросети Google Gemini. Об этом сообщили в компании, подтвердив ранее появлявшиеся сообщения СМИ.

В Apple заявили, что после анализа доступных решений именно технологии Google были признаны наиболее подходящей основой для развития собственных языковых моделей Apple Foundation Models. Ранее источники сообщали, что компания готовится заключить с Google соглашение об использовании Gemini стоимостью около 1 млрд долларов в год.

По данным СМИ, до принятия этого решения Apple рассматривала и другие варианты, включая интеграцию моделей от OpenAI и Anthropic, а также возможные сделки с компаниями Mistral AI и Perplexity. В итоге было принято решение о стратегическом партнерстве с Google.

Пересмотр ИИ-стратегии сопровождался и кадровыми изменениями. В декабре 2025 года Apple объявила об уходе главы направления искусственного интеллекта Джона Джаннандреа. Его пост занял Амар Субраманья, ранее работавший в Microsoft и до 2018 года руководивший разработкой Gemini в Google.

Ранее сообщалось, что после перехода на Gemini релиз обновлённой Siri планируется на весну 2026 года одновременно с выходом iOS 26.4.

В то же время американские специалисты предупреждают о возможных рисках для психического здоровья при использовании чат-ботов на основе искусственного интеллекта. По мнению исследователей, такие системы могут усиливать навязчивые или бредовые идеи у пользователей с уже существующими психическими расстройствами.