Нацбанк поднял курс евро и понизил курс доллара на 13 января на Старый Новый год

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс российского рубля и увеличил курс евро на 13 января, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 13 января, вторник. Так, на Старый Новый год курс доллара и курс российского рубля уменьшились, а курс евро увеличился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 13 января, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9292 белорусского рубля, 1 евро — 3,4226 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7029 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 12 января, курс евро стал выше, а курс доллара и курс российского рубля понизились во вторник, 13 января. Ощутимее при этом изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0053 белрубля, курс евро увеличился на 0,0062 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0011 белрубля.

Тем временем Минфин сказал, что будет со страховыми договорами лишенной лицензии страховой «Кентавр».