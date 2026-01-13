Цены на пропан берут под контроль: что придумали власти и как это будет работать

Ранее мы уже сообщали, что ситуация на рынке пропана становится всё более напряжённой. С начала января биржевая цена выросла почти на 15%, а за год — сразу на 50%: с 6,2 млн сумов за тонну в январе 2025 года до 9,5 млн сумов за тонну в начале 2026 года.
Почему пропан так подорожал.
По данным Комитета по конкуренции, одной из ключевых причин роста цен стала нехватка более дешёвого местного пропана. Если в январе-июле прошлого года доля отечественного пропана на внутреннем рынке составляла около 80%, то начиная с августа она начала снижаться. К декабрю 2025 года этот показатель упал до 35%, а в январе 2026 года, по данным ведомства, и вовсе сократился до 10%.
Кроме того, в комитете заявили, что выявили у отдельных хозяйствующих субъектов признаки манипулирования и согласованных действий, которые могли привести к необоснованному росту цен. В отношении таких предпринимателей пообещали возбудить дела.
Ограничение роста цены: что значит «не более 10%».
Чтобы остановить разгон цен, Комитет по конкуренции принял специальный документ. Об этом редакции сообщил источник, знакомый с ситуацией. Согласно ему, с 12 января 2026 года на биржевых торгах установлен предельный уровень повышения цены продажи сжиженного газа — не более 10% от начальной цены каждого продавца (ранее было не более 20%).
Проще говоря: если продавец выставил пропан на бирже, например, по 7 млн сумов за тонну, то в ходе торгов цена не сможет вырасти выше 7,7 млн сумов. Даже если спрос высокий и покупатели готовы платить больше, биржа просто не позволит цене подняться выше этого порога. Таким образом власти пытаются не допустить резких скачков и спекулятивного разгона цен.
Второе ограничение: потолок стартовой цены.
Есть и ещё одно важное ограничение. Комитет установил, что если начальная цена сжиженного газа превышает 7 500 000 сумов за тонну, то заявки от импортёров пропана, а также от местных производителей приниматься не будут.
Проще говоря: если продавец сразу пытается выйти на биржу с завышенной стартовой ценой — выше 7,5 млн сумов за тонну, такую заявку просто не допустят к торгам. По сути, таким образом предельная цена продажи на торгах фактически установлена на уровне 8,2 млн сумов за тонну.
Насколько эти ограничения окажутся эффективными — покажет ближайшее время.