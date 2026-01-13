Ричмонд
В Челябинске выставили на продажу магазин одежды в крупном ТРК

В здании торгового комплекса на улице Энергетиков, 21Б в Челябинске продается магазин одежды, который пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

В здании торгового комплекса на улице Энергетиков, 21Б в Челябинске продается магазин одежды, который пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

«Продается магазин одежды и обуви в здании напротив касс гипермаркета Spar. Цена — 3 900 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее в Челябинске выставили на продажу два крупных торговых комплекса. Их стоимость составляет около 890 миллионов рублей каждый. Объекты расположены на улице Братьев Кашириных, 133 и на улице Энергетиков, 21Б.