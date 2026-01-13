Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Кургана выставили на продажу популярный мужской салон красоты

На улице Куйбышева в Кургане продается помещение, которое арендовал популярный барбершоп. Об этом говорится в объявлении.

В Кургане продается помещение, где трудится арендатор.

На улице Куйбышева в Кургане продается помещение, которое арендовал популярный барбершоп. Об этом говорится в объявлении.

«Продается помещение площадью 64 квадрата в оживленном районе города. Здание расположено сразу за остановкой Центральный рынок», — сообщается на сайте «Циан». Уточняется, что цена объекта 3 100 000 рублей. Согласно открытым данным, здесь горожане посещали мужской салон красоты Urban barber&tattoo.

Ранее в Кургане выставляли на продажу коммерческую недвижимость, связанную с бьюти-сферой и торговлей в центре города. За 15 млн рублей предлагали двухэтажный особняк на улице Ленина, 30, где работает салон красоты «Каре», а также продавались крупные объекты под магазин брендовой одежды и гостиничный комплекс.