В центре Кургана выставили на продажу популярный мужской салон красоты

Ранее в Кургане выставляли на продажу коммерческую недвижимость, связанную с бьюти-сферой и торговлей в центре города. За 15 млн рублей предлагали двухэтажный особняк на улице Ленина, 30, где работает салон красоты «Каре», а также продавались крупные объекты под магазин брендовой одежды и гостиничный комплекс.