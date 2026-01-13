В Приморье остановили ввоз 12 тонн корма для рыбы из-за проблем с документами

Серьезное нарушение выявили инспекторы Россельхознадзора на границе Приморского края. На складе временного хранения во Владивостоке была задержана крупная партия сушеного корма для рыб, прибывшая из Китая. Вес груза составил 12,4 тонны. Причиной задержки стали неверно оформленные сопроводительные документы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В ходе проверки сотрудники Владивостокского пограничного ветеринарного пункта установили, что в импортном ветеринарном сертификате, который является ключевым документом для ввоза такой продукции, был неправильно заполнен целый ряд обязательных граф. Это прямое нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза.
На основании этого Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о полной приостановке дальнейшего движения опасного груза. Теперь импортер должен устранить все выявленные недостатки в документах. Только после этого корм может быть допущен к перевозке по территории России и последующей реализации.