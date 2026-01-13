Из-за какой ошибки вкладчики часто теряют деньги, предупредил экономист

Для вкладчиков это стало сигналом: за те же деньги теперь можно получать меньшую прибыль, сообщает ИА DEITA.RU.
В таких условиях многие начинаю паниковать или торопятся искать новые предложения, надеясь на более выгодные условия. Однако в попытке найти лучший вариант они зачастую совершают ошибки, которые могут стоить им довольно дорого. Об этом всех обладателей сбережений предупредил экономист Герман Ткаченко.
По его словам, одной из самых распространённых и стратегически важных ошибок считается преждевременное закрытие действующего депозита. Эксперт отметил, что именно это — главная ловушка, в которую попадают многие вкладчики.
Когда ставка по текущему вкладу остаётся высокой, а новые предложения снижаются вместе с ключевой, возникает внезапное желание как можно скорее зафиксировать новые, более привлекательные условия. И здесь очень важно не поддаваться эмоциям и не торопиться увольнять старый вклад, даже если он уже кажется не слишком выгодным.
Вкладчик, у которого уже есть выгодный депозит, может заметить новую сделку с более высокой ставкой и подумать, что это его шанс заработать больше. На самом деле же, зачастую он ошибается, так как не все нововведения действительно более выгодны.
Новая ставка может предоставляться на более короткий срок или иметь дополнительные условия, такие как необходимость держать определённый минимальный остаток на счёте или покупать дополнительные финансовые продукты. Всё это усложняет ситуацию и зачастую делает новую сделку менее привлекательной, чем кажется на первый взгляд.
Стоит понимать, что при досрочном закрытии вклада банк обычно пересчитывает проценты по минимальной ставке — в большинстве случаев это ставка по чуть ли не самому простому счёту без особых условий, то есть примерно 0,01% годовых.
В результате, человек теряет весь накопленный доход за время действия депозита, что в итоге снижает итоговую прибыль. Поэтому, если он решит закрыть вклад раньше срока, то может оказаться в проигрышной ситуации не только по доходу, но и по общему результату.
В этой связи, Ткаченко советует придерживаться двух простых правил: прежде чем закрывать вклад, убедиться, что новая ставка по предложению минимум на 2−2,5% выше текущей, а также, что старая сделка открыта не менее двух недель назад.
Если оба условия выполнены, тогда есть смысл рассматривать новый вклад и обменять старый. Также, если вкладчик хочет разместить дополнительные средства или его старый вклад скоро завершится, тогда на рынке можно искать более выгодные условия.