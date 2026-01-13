«Баварцы» просят отставки: почему курганцы массово распродают старые немецкие авто

Главная причина массовой распродажи — экономическая, подчеркивают автоэксперты. Курганская область — регион с не самыми высокими зарплатами, а обслуживание немецкого автомобиля сегодня требует московских доходов. После введения санкций и усложнения логистики стоимость оригинальных запчастей выросла в 2−3 раза. Качественные аналоги (Lemförder, Bosch) тоже подорожали. Ставить дешевый Китай на сложную немецкую подвеску — значит, менять ее каждые полгода. Дефицит мастеров. «Немцы» тех лет — это сложные электронные блоки, пневмоподвески и капризные турбины. В Кургане все меньше мастеров, готовых грамотно (и без «колхоза») диагностировать и лечить старый Mercedes. Возраст берет свое. У металла и пластика есть предел усталости. Даже если двигатель «миллионник», у машины начинают гнить пороги, рассыпаться проводка и течь прокладки. «Раньше ко мне приезжали на X5, чтобы поменять масло и фильтры. Сейчас приезжают, только когда машина уже на эвакуаторе, — рассказывает владелец небольшого автосервиса в Кургане. — Люди покупают машину за 600 тысяч, а когда узнают, что ремонт коробки стоит 150 тысяч рублей, у них шок. Они пытаются залить присадки и скорее продать авто следующему мечтателю».