Новосибирская область стала лучшим региональным оператором «Сколково»

В числе ключевых достижений Новосибирского областного инновационного фонда при поддержке Правительства региона — высокие показатели по привлечению инвестиций резидентами, рост числа малых технологичных компаний среди участников проекта «Сколково», а также устойчивый прирост участников в регионе.
«Новосибирский областной инновационный фонд выступает в роли регионального оператора Фонда “Сколково” с 2021 года и за этот короткий период сумел достичь значительных успехов. При непосредственном содействии регионального оператора портфель резидентов Сколково в Новосибирской области активно пополняется новыми компаниями. В 2025 году этот статус получили 27 компаний, а общее количество зарегистрированных резидентов превысило отметку в 150 организаций, среди которых 104 имеют статус малых технологических компаний», — сообщила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.
Оказание комплексной поддержки инновационным компаниям, создающим новые высокотехнологичные продукты и осваивающим их производство, — одна из задач, которую ставит перед собой Правительство региона.
«Создание условий для роста инновационных компаний и внедрения научных разработок, а также стимулирование спроса на инновации сейчас актуальная задача. Ее реализация в партнерстве с федеральными институтами развития позволяет эффективно использовать их возможности. Новосибирская область не раз становилась площадкой проведения мероприятий Фонда “Сколково”, а региональные компании-резиденты — победителями конкурсов для инноваторов, организуемые различными институтами развития России», — отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Сегодня участники программы из Новосибирской области имеют возможность воспользоваться целым рядом преимуществ для эффективного продвижения своих инновационных разработок, таких как привлечение инвестиций, участие в акселерационных программах с возможностью пилотирования решений, презентации своих проектов на выставках и форумах и налаживание контактов с ключевыми игроками рынка.
На текущий момент у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ и 11 региональных представителей. Возможность эффективно развивать исследовательские проекты, привлекать инвестиции и взаимодействовать с бизнес-сообществом существует благодаря региональной стратегии Сколково, предполагающей создание сети официальных операторов по стране. Их задачи направлены на развитие инновационного технологического предпринимательства в регионах по стандартам и практикам Фонда, создание условий для развития технологических стартапов, привлечения инвестиции, поддержки внедрения новых технологий в экономику.
Напомним, Новосибирский областной инновационный фонд является региональным оператором Фонда «Сколково» в Новосибирской области, региональным представителем Фонда содействия инновациям, реализует функции проектного офиса Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра и является оператором пространства коллективной работы «Точка кипения — Новосибирск». Учреждение подведомственно министерству науки и инновационной политики Новосибирской области.