Новосибирская область стала лучшим региональным оператором «Сколково»

«Создание условий для роста инновационных компаний и внедрения научных разработок, а также стимулирование спроса на инновации сейчас актуальная задача. Ее реализация в партнерстве с федеральными институтами развития позволяет эффективно использовать их возможности. Новосибирская область не раз становилась площадкой проведения мероприятий Фонда “Сколково”, а региональные компании-резиденты — победителями конкурсов для инноваторов, организуемые различными институтами развития России», — отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.