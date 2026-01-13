Ричмонд
Новосибирская область стала лучшим региональным оператором «Сколково»

Фонд «Сколково» подвёл итоги работы региональных операторов за 2025 год. По их результатам Новосибирский областной инновационный фонд признан лучшим региональным оператором Фонда «Сколково» в России.

Источник: НИА Новосибирск

В числе ключевых достижений Новосибирского областного инновационного фонда при поддержке Правительства региона — высокие показатели по привлечению инвестиций резидентами, рост числа малых технологичных компаний среди участников проекта «Сколково», а также устойчивый прирост участников в регионе.

«Новосибирский областной инновационный фонд выступает в роли регионального оператора Фонда “Сколково” с 2021 года и за этот короткий период сумел достичь значительных успехов. При непосредственном содействии регионального оператора портфель резидентов Сколково в Новосибирской области активно пополняется новыми компаниями. В 2025 году этот статус получили 27 компаний, а общее количество зарегистрированных резидентов превысило отметку в 150 организаций, среди которых 104 имеют статус малых технологических компаний», — сообщила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.

Оказание комплексной поддержки инновационным компаниям, создающим новые высокотехнологичные продукты и осваивающим их производство, — одна из задач, которую ставит перед собой Правительство региона.

«Создание условий для роста инновационных компаний и внедрения научных разработок, а также стимулирование спроса на инновации сейчас актуальная задача. Ее реализация в партнерстве с федеральными институтами развития позволяет эффективно использовать их возможности. Новосибирская область не раз становилась площадкой проведения мероприятий Фонда “Сколково”, а региональные компании-резиденты — победителями конкурсов для инноваторов, организуемые различными институтами развития России», — отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Сегодня участники программы из Новосибирской области имеют возможность воспользоваться целым рядом преимуществ для эффективного продвижения своих инновационных разработок, таких как привлечение инвестиций, участие в акселерационных программах с возможностью пилотирования решений, презентации своих проектов на выставках и форумах и налаживание контактов с ключевыми игроками рынка.

На текущий момент у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ и 11 региональных представителей. Возможность эффективно развивать исследовательские проекты, привлекать инвестиции и взаимодействовать с бизнес-сообществом существует благодаря региональной стратегии Сколково, предполагающей создание сети официальных операторов по стране. Их задачи направлены на развитие инновационного технологического предпринимательства в регионах по стандартам и практикам Фонда, создание условий для развития технологических стартапов, привлечения инвестиции, поддержки внедрения новых технологий в экономику.

Напомним, Новосибирский областной инновационный фонд является региональным оператором Фонда «Сколково» в Новосибирской области, региональным представителем Фонда содействия инновациям, реализует функции проектного офиса Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра и является оператором пространства коллективной работы «Точка кипения — Новосибирск». Учреждение подведомственно министерству науки и инновационной политики Новосибирской области.