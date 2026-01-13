Китайский бизнес просит тишины

С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке начнет действовать новый преференциальный режим — международная ТОР (МТОР). Первоначально такие площадки будут созданы только в тех регионах, которые граничат с Китаем, — в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В Приморье пока определены три площадки, в том числе индустриально-логистический хаб в Уссурийске, агропарк в порту Суходол и новый морской порт в Хасанском округе. Представлены в них будут китайские компании среднего эшелона из приграничных провинций, бизнес Индии и Вьетнама пока занимает выжидательную позицию. При этом Китай не торопится размещать на Дальнем Востоке высокотехнологичные предприятия, а хочет «снимать сливки» с поставок сырьевых ресурсов, сообщает ИА PrimaMedia.