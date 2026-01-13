Китайский бизнес просит тишины

С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке начнет действовать новый преференциальный режим — международная ТОР (МТОР). Первоначально такие площадки будут созданы только в тех регионах, которые граничат с Китаем, — в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В Приморье пока определены три площадки, в том числе индустриально-логистический хаб в Уссурийске, агропарк в порту Суходол и новый морской порт в Хасанском округе. Представлены в них будут китайские компании среднего эшелона из приграничных провинций, бизнес Индии и Вьетнама пока занимает выжидательную позицию. При этом Китай не торопится размещать на Дальнем Востоке высокотехнологичные предприятия, а хочет «снимать сливки» с поставок сырьевых ресурсов, сообщает ИА PrimaMedia.
Важно, что согласно первоначальной стратегии МТОР должны быть нацелены на реализацию проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью с партнерами из дружественных стран (в перспективе могут рассматриваться и инвесторы из Южной Кореи). Но на практике все пока сводиться к эксплуатации логистических и аграрных проектов.
Что такое МТОР.
Международная территория опережающего развития — обособленный земельный участок (либо участки) на территории субъекта РФ, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Общая площадь каждой зоны не должна превышать 20 кв. км, по крайней мере, изначально. Но практика показывает, что границы стандартных ТОР легко раздвигаются под требования инвестора.
На статус резидента ТОР может претендовать только новое российское юридическое лицо, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц. Необходимый минимальный объем капитальных вложений должен составлять 500 млн рублей.
Внутри МТОР действуют налоговые льготы и административные преференции для его резидентов, в том числе нулевая ставка налога на прибыль на 10 лет, пониженные тарифы страховых взносов, возможность применения режима свободной таможенной зоны, гарантию неухудшения условий ведения бизнеса на 15 лет и ряд других. Кроме того, субъект РФ, на территории которого размещена МТОР, может устанавливаться пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, зачисляемую в региональный бюджет.
Резидент МТОР имеет право на получение земельного участка от управляющей компании (УК) МТОР для реализации своего инвестпроекта. При этом должно быть обеспечено подключение к объектам инфраструктуры: электричество, вода, тепло и газ. Правда, с газификацией на Дальнем Востоке пока есть определенные сложности, но газопроводы-отводы к площадкам МТОР будут строить в любом случае.
Кто первый в очереди.
"Что касается того вопроса о международной территории опережающего развития, то самое главное, что в ней заинтересован инвестор. Уже есть несколько конкретных компаний, и они вместе с главами регионов настаивают на том, чтобы именно их инвестиционный проект стал первым.
Мы пока решение официальное не приняли, но кандидаты есть, мы их знаем. И самое главное, что мы понимаем, что международная территория опережающего развития сбудется.
Что касается того, что она из себя представляет, то, во-первых, это весь комплекс уже отработанных льгот в несколько более расширенном варианте. Там дольше льготный период: до 10 лет. Ну и плюс к этому, с учетом сегодняшней непростой международной обстановки, мы включили в закон возможность закрыть информацию о инвесторах«, — сказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу “Россия-24” (16+).
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что уже идет мини-соревнование, кто станет первым резидентом МТОР.
«В основном это китайские компании среднего эшелона, но все равно очень крупные инвесторы с инвестициями в десятки миллиардов рублей, которые хотят завоевывать те ниши на рынке, которые освободили европейские, корейские, японские компании. Интересно и поучиться чему-то у них в рамках совместных предприятий», — сказал министр.
МТОР в Приморье: новый порт, агропарк и «Маленький Гуанчжоу».
Основу Индустриально-логистического хаба в Уссурийске составят логистический парк, контейнерные площадки (мощность до 700 тысяч TEU) и склады. Прогнозируемая грузовая база — около 30 млн тонн в год. В рамках МТОР также будет создан Центр международной торговли с неофициальным названием «Маленький Гуанчжоу», в котором будут представлены фабрики Китая и российские производители, занимающиеся экспортными поставками в Китай. Планируется и создание и площадки «Фуд Сити» с холодильными мощностями и овощехранилищами.
Проект агропарка в порту Суходол будет реализован с расчетом участия принадлежащей группы компании «Легендагро», которая является крупнейшим экспортером зерновых и масличных в ДФО и крупнейшим рисоводческим предприятием в Приморье. Группа планирует построить в рамках ТОР «Большой Камень» специализированный порт для перевалки зерновых в страны Юго-Восточной Азии, в том числе в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Японию.
Единственным акционером «Легендагро» является китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA), генеральным директором — гражданин КНР Жэнь Цзяньчао.
По задумке российских властей, агропарк в порту Суходол станет своеобразной демонстрационной зоной российско-китайского сельскохозяйственного сотрудничества (Индия и Вьетнам пусть завидуют). В том числе планируется строительство терминалов по перевалке зерна (соя, кукуруза
Отметим, что площадку в порту Суходол уже предлагали группе компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК), которая подбирает площадку под морской зерновой терминал с возможностью приема грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшей отгрузкой на суда. Мощность терминала составит от 2 млн до 4 млн тонн зерна в год в зависимости от выбранной проектной концепции. Капитальные вложения в проект оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
НСЗК является системным оператором международной программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». Группа уже построила в Забайкальске, в 4 км от границы с Манчжурией, специализированный зерновой терминал мощностью перевалки до 8 млн тонн зерна в год. Также в группу входит ООО «Дальневосточная агропромышленная корпорация», готовящая проект агрокластера в Еврейской автономной области.
Теперь о проекте «Новый порт» в Хасанском округе. Он разместится на полуострове Ломоносова, который расположен на западном побережье Амурского залива и разделяет бухты Перевозная и Нарва. Глубины в этом месте составляют 15−24 метров, что позволит осуществлять заход крупнотоннажных судов. До границы с КНР отсюда по железной дороге всего лишь 139 километров.
Здесь планируется разместить терминалы по перевалке зерновых, контейнеров и сжиженного природного газа (СПГ). Потенциальная грузовая база оценивается в 45 млн тонн в год. Ожидаемый объем инвестиций — 250 млрд рублей. Возможно, именно здесь и осядет группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор».
Главный риск для этого проекта — близость к уникальному природному заповеднику «Кедровая падь».
Олег КЛИМЕНКО.