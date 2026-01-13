Kia зарегистрировала в России новые товарные знаки

Согласно документам, заявки в Роспатент были поданы ещё в августе и октябре 2024 года. Новые регистрации позволяют компании продавать под этими знаками легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Kia Corporation является крупным международным автопроизводителем с ежегодным выпуском более 1,4 миллиона автомобилей. Несмотря на уход с российского рынка, компания сохраняет юридические права на использование своего бренда в РФ на ближайшие годы.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России, что даёт компании возможность производить и продавать автомобили в стране. Это может способствовать восстановлению прежних позиций бренда в России. Также стало известно, что японский автоконцерн Toyota, который покинул Россию в 2022 году, зарегистрировал новый товарный знак Wigo. Под брендом Wigo Toyota планирует представлять автомобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы и электромобили на российском рынке.
