В Тюмени ищут покупателя на свинарник и сауну «Почты России»

В Тюмени почти за 305 миллионов рублей на аукцион выставили имущество, принадлежащее «Почте России». В списке свинарник, сауна, водонапорная башня, спальные корпуса и иные объекты, входящие в единый имущественный комплекс. Объявление размещено на сайте по проведению торгов.