В Тюмени ищут покупателя на свинарник и сауну «Почты России»

Недвижимое имущество компании хотят сбыть на торгах.
В Тюмени почти за 305 миллионов рублей на аукцион выставили имущество, принадлежащее «Почте России». В списке свинарник, сауна, водонапорная башня, спальные корпуса и иные объекты, входящие в единый имущественный комплекс. Объявление размещено на сайте по проведению торгов.
«Аукцион по продаже имущественного комплекса по адресу: Тюмень, 10 км Салаирского тракта, 10. Продавец: АО “Почта России”. 22 объекта, в том числе: сауна, свинарник, спальный корпус, земельные участки, водонапорная башня, насосная станция, гараж, столовая и т.д.», — говорится в документации аукциона.
Общая начальная стоимость всего имущества — 304 998 011 рублей. Оно находится вблизи базы отдыха «Дружба-Ямал».
