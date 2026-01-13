Почему банки повышают комиссии для казахстанцев в 2026 году

Банки второго уровня (БВУ) получают доходы не только от предоставления займов, но и за счет прочих операций и услуг, доступных их клиентам. К таким услугам относятся комиссии за выпуск и обслуживание карт, проведение денежных переводов, эквайринг, хранение в сейфах и другие. Часто БВУ стараются внедрить низкие комиссии и выгодные условия обслуживания для привлечения клиентов и получения конкурентных преимуществ на рынке.
Однако в 2026 году большинство банков объявили о повышении тарифов на те или иные услуги для физических лиц. Изменения также затронули тарифы для бизнеса. Согласно информации с официальных сайтов БВУ, казахстанцев ожидает повышение стоимости определенных операций в зависимости от банка. Точная стоимость этих операций будет указываться на сайтах БВУ после наступления даты обновления.
Причины роста тарифов и комиссий связаны с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 16%. Это произошло в связи с обновлением налогового законодательства. Ранее о подобных рисках предупреждали аналитики Telegram-канала «Ручная экономика». Они отмечали, что с 2026 года банки обязаны платить НДС за те услуги, которые раньше налогом не облагались.
Эксперты подчеркивали, что обложение НДС комиссий, взимаемых банками за обслуживание клиентов, не является мировой практикой. Глава Нурбанка Гульнара Мусатаева ранее отмечала, что банковские услуги не должны облагаться НДС, и часть расходов, вероятно, будет переложена на потребителя.
В связи с этим казахстанцам рекомендуется изучить сообщения своих банков и ознакомиться с новыми тарифами.