Почему банки повышают комиссии для казахстанцев в 2026 году

Банки второго уровня (БВУ) получают доходы не только от предоставления займов, но и за счет прочих операций и услуг, доступных их клиентам. К таким услугам относятся комиссии за выпуск и обслуживание карт, проведение денежных переводов, эквайринг, хранение в сейфах и другие. Часто БВУ стараются внедрить низкие комиссии и выгодные условия обслуживания для привлечения клиентов и получения конкурентных преимуществ на рынке.