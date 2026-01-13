В России ограничивают семейную ипотеку на семью с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России начинают действовать новые условия по семейной ипотеке, которые сделают программу менее гибкой. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» риэлтор Юлия Юсова, с этой даты воспользоваться льготой можно будет лишь раз на семью, оба супруга обязаны выступать созаёмщиками, а оформить донорскую ипотеку станет невозможно. «Эти изменения делают программу менее гибкой, а значит, все, кто планировал воспользоваться семейной ипотекой, стараются успеть подать заявку уже сейчас. Девелоперы с прошлого года активно повышают цены на фоне всплеска спроса, а в банках уже заканчиваются места для сделок», — пояснила риэлтор.
По её словам, рынок фактически вошёл в режим январского аврала, когда покупатели стремятся успеть, а застройщики работают на пределе возможностей отделов продаж. Однако это не единственное важное событие. «Следующий важный ориентир для рынка вторичной недвижимости — это заседание Банка России 13 февраля 2026 года. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, и мнения, как всегда, расходятся: одни считают, что она останется на этом уровне, другие — что Центробанк может снизить ставку до 15−15,5%, если инфляция продолжит снижаться», — добавила Юсова. Для покупателей это означает потенциальное удешевление ипотеки, так как банки скорректируют ставки уже в середине февраля.
«Что делать сейчас? Рекомендую покупателям действовать оперативно, если у вас семья с детьми, и вы подходите под условия льготной ипотеки — лучше не тянуть. Если вы планируете использовать обычную ипотеку — следите за новостями после 13 февраля, ставки могут стать мягче», — посоветовала эксперт. Продавцам же стоит выходить на рынок, учитывая высокую активность — предложения с адекватной ценой находят покупателя очень быстро. Инвесторам она рекомендует присмотреться к рынку новостроек, где в этом году ожидаются удачные старты продаж. Риэлтор заключила, что, несмотря на середину января, рынок недвижимости уже работает в полном темпе. Изменения в семейной ипотеке, ожидания по ключевой ставке и высокая активность покупателей делают этот месяц отправной точкой нового сезона, и тем, кто планировал решать жилищный вопрос в ближайшие месяцы, самое время начинать действовать.