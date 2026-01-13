В России ограничивают семейную ипотеку на семью с 1 февраля 2026 года

«Что делать сейчас? Рекомендую покупателям действовать оперативно, если у вас семья с детьми, и вы подходите под условия льготной ипотеки — лучше не тянуть. Если вы планируете использовать обычную ипотеку — следите за новостями после 13 февраля, ставки могут стать мягче», — посоветовала эксперт. Продавцам же стоит выходить на рынок, учитывая высокую активность — предложения с адекватной ценой находят покупателя очень быстро. Инвесторам она рекомендует присмотреться к рынку новостроек, где в этом году ожидаются удачные старты продаж. Риэлтор заключила, что, несмотря на середину января, рынок недвижимости уже работает в полном темпе. Изменения в семейной ипотеке, ожидания по ключевой ставке и высокая активность покупателей делают этот месяц отправной точкой нового сезона, и тем, кто планировал решать жилищный вопрос в ближайшие месяцы, самое время начинать действовать.