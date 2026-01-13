Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Текут камушки»: жители микрорайона в Алматы пожаловались на грязную воду с неприятным запахом

Жители микрорайона Зердели в Алматы пожаловались на грязную горячую воду и на закрытую из-за ремонта дорогу. В акимате района ответили на претензии, сообщает телеканал «Астана».

Источник: Nur.kz

У 17 тысяч жителей микрорайона Зердели в Алматы каждый день начинается одинаково: они покупают бутилированную воду, так как вода из крана грязная и непригодна ни для питья, ни для хозяйственных нужд. Жительница Жанат Дженталиева задалась вопросом, почему они должны страдать из-за грязной горячей воды с неприятным запахом и мелкими камушками.

Это не единственная проблема в микрорайоне. Ремонт дорог, который должен был завершиться еще летом 2025 года, до сих пор не закончен. Жители вынуждены идти пешком 3 остановки, чтобы добраться до общественного транспорта. Сауле Бекмуратова заявила, что их основная проблема — общественный транспорт, особенно для людей с инвалидностью, пожилых людей, маленьких детей и школьников. Переход дороги Акан-Сара в текущих условиях крайне сложен, и уже были случаи, когда на этом участке сбивали людей.

В акимате Алатауского района опровергли утверждения жителей о бездействии. Главный специалист отдела коммунального хозяйства Адиль Толегенулы объяснил, что перебои с питьевой водой связаны со строительством жилых комплексов вблизи, и работы по чистке систем водоснабжения ведутся. На выходных работы были проведены во всех домах, но затянулись из-за выявления сетей «ҚазақГаз Аймақ» и необходимости получения технических условий и согласования.

Ремонт дорог пообещали закончить к концу этого месяца.