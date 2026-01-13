«Текут камушки»: жители микрорайона в Алматы пожаловались на грязную воду с неприятным запахом

Это не единственная проблема в микрорайоне. Ремонт дорог, который должен был завершиться еще летом 2025 года, до сих пор не закончен. Жители вынуждены идти пешком 3 остановки, чтобы добраться до общественного транспорта. Сауле Бекмуратова заявила, что их основная проблема — общественный транспорт, особенно для людей с инвалидностью, пожилых людей, маленьких детей и школьников. Переход дороги Акан-Сара в текущих условиях крайне сложен, и уже были случаи, когда на этом участке сбивали людей.