На сколько выросла экономика Казахстана за год

Следующей по значимости отраслью стала сфера торговли, которая за январь-декабрь 2025 года показала прирост на 8,9%. Основное увеличение произошло в оптовой торговле, доля которой составила более двух третей общего объема отрасли. Предприятия, занимающиеся продажей семян, зерна и кормов для животных, увеличили свои продажи в 2,3 раза за год.