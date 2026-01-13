На сколько выросла экономика Казахстана за год

По итогам 2025 года внутренний валовой продукт (ВВП) Казахстана вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о стабильном развитии экономики страны. ВВП является основным показателем, который оценивает экономическую динамику государства, отражая объем произведенных товаров и услуг за определенный период.
Рост экономики в 2025 году в первую очередь был обусловлен развитием сферы транспорта и складирования, которая увеличилась на 20,4% за год. Это стало возможным благодаря росту объемов грузовых и пассажирских перевозок, что способствовало укреплению транспортной инфраструктуры страны.
Сектор строительства также внес значительный вклад в экономическое развитие, увеличившись на 15,9%. Реализация инфраструктурных и социальных проектов, таких как строительство школ, медицинских учреждений, транспортной и инженерной инфраструктуры, способствовала этому росту.
Следующей по значимости отраслью стала сфера торговли, которая за январь-декабрь 2025 года показала прирост на 8,9%. Основное увеличение произошло в оптовой торговле, доля которой составила более двух третей общего объема отрасли. Предприятия, занимающиеся продажей семян, зерна и кормов для животных, увеличили свои продажи в 2,3 раза за год.
Промышленность также продемонстрировала рост на 7,4%. Обрабатывающий сектор, который является важной частью промышленного комплекса, вырос на 6,4%. Увеличение производства продуктов питания, нефтепереработки, химической промышленности, металлургии и машиностроения способствовало этому росту.
Сельское хозяйство также показало положительную динамику, увеличившись на 5,9%. В сфере информации и связи рост составил 3,6%.
В целом, как отметили в Министерстве национальной экономики РК, темпы роста ВВП отражают устойчивое развитие ключевых отраслей страны, что является важным фактором для долгосрочного экономического процветания Казахстана.