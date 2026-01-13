Трамп 13 декабря выступит в Детройте с речью об экономике

Напомним, в июле Дональд Трамп выразил мнение, что на протяжении многих лет США несли финансовые потери в торговле и оборонной политике из-за действий как дружественных, так и враждебных Вашингтону стран. Он подчеркнул, что другие государства должны быть благодарны Соединённым Штатам за многолетнюю безвозмездную поддержку. Президент добавил, что теперь им придётся принять тот факт, что американская сторона будет отстаивать собственные интересы.