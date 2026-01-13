Трамп 13 декабря выступит в Детройте с речью об экономике

Президент США Дональд Трамп 13 декабря собирается выступить с речью, посвященной экономическим вопросам, следует из расписания американского лидера.
Начало мероприятия ожидается в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Оно состоится в экономическом клубе Детройта.
Перед этим глава Белого дома намерен побывать на заводе, который находится в городе.
Напомним, в июле Дональд Трамп выразил мнение, что на протяжении многих лет США несли финансовые потери в торговле и оборонной политике из-за действий как дружественных, так и враждебных Вашингтону стран. Он подчеркнул, что другие государства должны быть благодарны Соединённым Штатам за многолетнюю безвозмездную поддержку. Президент добавил, что теперь им придётся принять тот факт, что американская сторона будет отстаивать собственные интересы.
В октябре Трамп отметил, что США стали самой богатой страной мира, и это, как утверждал он, во многом связано с введением таможенных пошлин. Тарифы на товары из 185 стран и территорий были введены Вашингтоном в апреле. Позже американский лидер скорректировал тарифные ставки для отдельных государств.
6 января 2026 года Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет США от введенных им торговых пошлин составили приблизительно 650 миллиардов долларов. По его словам, американская пресса не любит сообщать об этом.