Строительный сектор Казахстана показал уверенный рост в 2025 году

В строительной отрасли Казахстана индекс физического объема увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 15,9% и составил 10,7 трлн тенге Это на 0,9% (+85,3 млрд тенге) превышает плановый показатель. Об этом передает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.
«Показатель вырос за счет реализации важных для страны задач по строительству таких социальных объектов, как комфортные школы, больницы и спортивные комплексы, а также на фоне расширения транспортной и инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В целом увеличение индекс физического объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах страны. К примеру, площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году достигла 20,1 млн кв. м, что на 5,1% выше уровня 2024 года. Рост введенного жилья зафиксирован во всех регионах республики, а наибольшее увеличение отмечено:
в области Жетысу — на 11%; Алматинской области — на 10,2%;Карагандинской области — на 9%;в городе Астана — на 8,5%;Кызылординской области — на 8,4%.
Ранее в Министерстве транспорта назвали источник финансирования ремонта дефектных участков платных дорог в Казахстане.