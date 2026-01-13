Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительный сектор Казахстана показал уверенный рост в 2025 году

В Казахстане рост в строительной отрасли в 2025 году составил 15,9%, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В строительной отрасли Казахстана индекс физического объема увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 15,9% и составил 10,7 трлн тенге Это на 0,9% (+85,3 млрд тенге) превышает плановый показатель. Об этом передает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.

«Показатель вырос за счет реализации важных для страны задач по строительству таких социальных объектов, как комфортные школы, больницы и спортивные комплексы, а также на фоне расширения транспортной и инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В целом увеличение индекс физического объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах страны. К примеру, площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году достигла 20,1 млн кв. м, что на 5,1% выше уровня 2024 года. Рост введенного жилья зафиксирован во всех регионах республики, а наибольшее увеличение отмечено:

в области Жетысу — на 11%; Алматинской области — на 10,2%;Карагандинской области — на 9%;в городе Астана — на 8,5%;Кызылординской области — на 8,4%.

Ранее в Министерстве транспорта назвали источник финансирования ремонта дефектных участков платных дорог в Казахстане.