Экспорт казахстанской нефти через КТК рухнул на 45%

По данным трейдеров, в этом месяце экспорт сорта CPC Blend составит всего 800−900 тыс. баррелей в сутки. Из первоначального плана в 45 партий было отменено как минимум 21 отправление. Дефицит предложения уже привел к росту цен: казахстанская нефть впервые за год торгуется с премией. Недавние сделки проходили с наценкой в $1,2 за баррель к эталону Dated Brent.