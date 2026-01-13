Ричмонд
Экспорт казахстанской нефти через КТК рухнул на 45%

Поставки казахстанской нефти на мировые рынки через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) резко сократились в январе 2026 года. Как сообщает Bloomberg, объемы отгрузки упали примерно на 45% от запланированного уровня из-за совокупности факторов: плохой погоды, затянувшегося ремонта и последствий атак беспилотников.

Источник: Курсив

По данным трейдеров, в этом месяце экспорт сорта CPC Blend составит всего 800−900 тыс. баррелей в сутки. Из первоначального плана в 45 партий было отменено как минимум 21 отправление. Дефицит предложения уже привел к росту цен: казахстанская нефть впервые за год торгуется с премией. Недавние сделки проходили с наценкой в $1,2 за баррель к эталону Dated Brent.

На момент публикации материала мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет до $64,07 за баррель.

Причины сбоя: погода и война.

Главная проблема — работа морского терминала под Новороссийском. Для полной загрузки Казахстану необходимы два работающих выносных причальных устройства (ВПУ), однако сейчас функционирует только одно и то с перебоями.

Штормы неоднократно останавливали погрузку в последние недели. Вторая станция задержалась с возвращением из техобслуживания. Третья станция (ВПУ-2) была повреждена в конце ноября.

«Продолжающиеся перебои в работе терминала способствовали поддержанию “бычьего” спроса на нефть марки Brent», — отмечают аналитики Energy Aspects.

Угроза для добычи.

Ситуация стала критической: по словам очевидцев, система трубопроводов КТК снова перестала принимать нефть от производителей, так как резервуары для хранения переполнены.

Казахстан добывает около 1,8 млн баррелей в сутки. Без полноценной работы КТК страна может экспортировать альтернативными маршрутами лишь половину этого объема. Длительный простой грозит вынужденным сокращением добычи на месторождениях.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — основной маршрут экспорта казахстанской нефти, пролегающий через Россию к порту Новороссийск. Акционерами выступают Казахстан, РФ и Chevron, ExxonMobil.

Инфраструктура КТК в Черном море стала регулярной целью атак в ходе конфликта. Инциденты фиксировались в феврале, сентябре и ноябре 2025 года. Последняя крупная атака произошла 29 ноября. Беспилотные плавсредства вывели из строя ВПУ-2. Кроме того, объемы прокачки через КТК снизились и из-за сокращения российских поставок (около 150 тыс. баррелей в сутки) после ударов дронов по платформам «Лукойла» в Каспийском море.

