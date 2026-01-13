Экономист Балынин сказал, какой может быть ключевая ставка в 2026 году

«Проявленная на последних двух заседаниях сдержанность в вопросе снижения ключевой ставки по 0,5 п.п. на заседание (до 16,5% на предпоследнем заседании, и до 16% на заседании 19 декабря) явно формирует предпосылки для более скоростного движения по траектории снижения ключевой ставки в 2026 году. При этом ожидать снижения более чем на 1,5% на одном заседании я бы не стал», — отметил он.