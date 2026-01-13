Экономист Балынин сказал, какой может быть ключевая ставка в 2026 году

В 2026 году ключевая ставка продолжит снижаться, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. В беседе с aif.ru эксперт объяснил свою позицию.
«Проявленная на последних двух заседаниях сдержанность в вопросе снижения ключевой ставки по 0,5 п.п. на заседание (до 16,5% на предпоследнем заседании, и до 16% на заседании 19 декабря) явно формирует предпосылки для более скоростного движения по траектории снижения ключевой ставки в 2026 году. При этом ожидать снижения более чем на 1,5% на одном заседании я бы не стал», — отметил он.
По мнению эксперта, Банк России будет продолжать проявлять и в 2026 году высокий уровень осторожности.
«В феврале выбранный курс на снижение ключевой ставки будет продолжен и ставка будет снижена в шестой раз подряд. Думаю, что на заседании в феврале мы увидим более уверенное снижение до 15%. С учётом складывающейся социально-экономической ситуации и параметров проводимой денежно-кредитной политики следующем 2026 году полагаю, что мы вполне можем увидеть к концу 2026 года ключевую ставку на уровне 11−12,5%», — поделился прогнозом экономист.
Ранее Балынин в разговоре с aif.ru озвучил, кому и на сколько повысили пенсии с 1 января 2026 года.