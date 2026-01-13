С 1 января в Братске выросли тарифы на коммунальные услуги, но не сильно. Основной рост произойдет в октябре

Для частных домов с электроотопительными установками действуют сельские тарифы. Они ниже городских. При этом неважно, где находится дом: на территории города или в сельской местности. В первом диапазоне с 1 января плата по сельскому тарифу будет составлять 1,26 рубля за киловатт-час, по второму — 2,31 рубль за киловатт-час, по третьему — 6,61 рублей за киловатт-час. В октябре произойдет еще одно повышение: в первом диапазоне — до 1,47 рублей за киловатт-час, во втором — до 3,01 рубля за киловатт-час, в третьем — до 7,97 рублей за киловатт-час.