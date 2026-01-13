С 1 января в Братске выросли тарифы на коммунальные услуги, но не сильно. Основной рост произойдет в октябре

В этом году традиционного июльского повышения цен на ЖКУ не будет. Вместо этого, согласно постановлению правительства РФ, тарифы поднимутся два раза. Первое, январское повышение, для всех регионов фиксированное — тарифы выросли на 1,7%. Еще одно повышение ожидается в октябре. Здесь для каждого региона рост индивидуален. В Приангарье в октябре тарифы на ЖКУ вырастут в пределах 18%.
ОТОПЛЕНИЕ.
Стоимость отопления в квартире зависит от ее площади. Общая цена складывается из тарифа за одну гигакалорию (единицу измерения тепловой энергии). Большинство домов в городе отапливает «Байкальская энергетическая компания» («БЭК»). В Братске с 1 января для нее установлена цена за одну гигакалорию в размере 1735 рублей 37 копеек. Это на 29 рублей (или на 1,7%) больше, чем было в декабре прошлого года. С октября стоимость гигакалории у компании «БЭК» вырастет почти до 2027 рублей.
В платежных квитанциях указывается, сколько гигакалорий тратится на отопление квартиры. Для примера, на двухкомнатную квартиру новой планировки в Братске в месяц уходит чуть больше 1,3 гигакалории. Умножаем это число на стоимость единицы измерения тепловой энергии и получаем сумму, которая будет в «платежке». За январь за отопление владелец «двушки» заплатит 2255 рублей, за октябрь — 2635 рублей. На отопление однокомнатных квартир, как правило, уходит меньше одной гигакалории. Соответственно, и в квитанциях сумма будет ниже, чем установленный размер платы за одну единицу измерения тепловой энергии.
К этому стоит добавить, что в Братске действует система расчётов, при которой за отопление платят в течение всего года (даже в те месяцы, когда оно отключено).
ГОРЯЧАЯ ВОДА.
Месячная плата за горячее водоснабжение (ГВС) рассчитывается из установленной цены на гигакалорию и объема потребления. Для «Байкальской энергетической компании» в Братске с 1 января этого года при расчете оплаты за горячее водоснабжение установлена стоимость одной гигакалории на уровне 1770 рублей 57 копеек (на 29 рублей больше, чем было в декабре). Второй компонент увеличился в цене примерно на 50 копеек: кубометр воды стал стоить 28 рублей 27 копеек.
В квитанциях на оплату указывается как потраченная вода в кубометрах, так и «коэффициент нагрева» (он рассчитывается от стоимости гигакалории). Оба этих параметра плюсуются, и получается ежемесячная плата за горячую воду. Если в квартире стоят счётчики, то в зависимости от потраченных ресурсов будет начисляться плата. Если счётчиков нет, то потребители платят по установленным нормативам, умноженным на повышающий коэффициент. Это также отражено в квитанциях на оплату.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.
В Иркутской области в настоящее время действуют дифференцированные тарифы электропотребления. Иными словами, стоимость электроэнергии зависит от объема ее потребления. В основном разница в дифференциации тарифов сказывается на владельцах частных домов, чем на собственниках квартир.
Максимальный размер первого (льготного) диапазона потребления составляет 3900 киловатт-часов, второго диапазона — 6000 киловатт-часов, третий диапазон — всё, что выше этого значения. Однако такие диапазоны электропотребления в Иркутской области действуют только в летние месяцы. С января по май и с сентября по декабрь диапазоны рассчитываются с повышающим коэффициентом 1,8. Таким образом, в указанные периоды предел первого диапазона — 7020 киловатт-часов, второго — 10800 киловатт часов.
Для частных домов с электроотопительными установками действуют сельские тарифы. Они ниже городских. При этом неважно, где находится дом: на территории города или в сельской местности. В первом диапазоне с 1 января плата по сельскому тарифу будет составлять 1,26 рубля за киловатт-час, по второму — 2,31 рубль за киловатт-час, по третьему — 6,61 рублей за киловатт-час. В октябре произойдет еще одно повышение: в первом диапазоне — до 1,47 рублей за киловатт-час, во втором — до 3,01 рубля за киловатт-час, в третьем — до 7,97 рублей за киловатт-час.
Городской тариф на электроэнергию с 1 января в первом диапазоне (для большинства владельцев квартир в Братске) вырос на 2 копейки и составит 1,8 рублей за киловатт-час. С октября этот же тариф поднимется до 2,1 рубля за киловатт-час. Во втором диапазоне с января тариф установлен на уровне 3,3 рубля за киловатт-час (4,3 рубля — с октября), в третьем — 6,61 рубль за киловатт-час (7,97 рубля — с октября).
Новые тарифы приводятся на сайте «Иркутскэнергосбыта».
ХОЛОДНАЯ ВОДА.
В отличие от отопления, горячей воды и электроэнергии, которые в квартиры братчан поставляют частные компании, услугу по холодному водоснабжению и водоотведению для большинства потребителей в Братске оказывает муниципальное предприятие «Братский водоканал» (МУП «БВК»). Плата за холодную воду рассчитывается просто: сколько кубических метров было потрачено, за столько потребитель и платит, учитывая стоимость одного «куба».
С января этого года «куб» холодной воды в Братске вырос на 51 копейку: до 30 рублей 82 копеек. С октября он подрастет еще на 3 рубля и составит уже 33 рубля 84 копейки.
Как и в случае с горячей водой, потребитель, у которого в квартире не установлены индивидуальные приборы учета, платит за холодную воду по нормативам с учетом повышающих коэффициентов.
Тариф на водоотведение (канализацию) с 1 января вырос на 42 копейки: до 25 рублей 50 копеек за кубометр. С октября стоимость «куба» составит 27 рублей 99 копеек.
ВЫВОЗ МУСОРА.
В отличие от остальных, тариф на вывоз ТКО в Братске с января не изменился. С января он составляет столько же, сколько и в декабре прошлого года: 640 рублей 72 копейки. Однако с октября тариф станет выше примерно на 70,5 рублей. Он поднимется до 711 рублей 19 копеек.
В Братске тариф на вывоз мусора для населения исчисляется исходя из числа проживающих в доме или квартире. На каждого человека установлен норматив в 2,1 кубометра мусора в год. Таким образом, можно высчитать, сколько рублей будет приходиться на каждого человека с октября: 2,1 кубометр в год x 711,19: 12 = 124,45 рублей. Далее этот результат умножается на число проживающих в доме или квартире, и получается месячная плата за вывоз ТКО.
***
Поскольку новые тарифы вступили в силу с 1 января, первую оплату с повышенной стоимостью услуг ЖКХ братчане произведут только в феврале, когда в почтовых ящиках появятся квитанции за первый месяц года. Первые платежки за увеличенные тарифы в октябре братчане получат в ноябре.