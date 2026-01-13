В аэропорту Красноярска изъяли и уничтожили шесть тонн карантинной продукции

За 2025 год в аэропорту Красноярска изъяли и уничтожили 6,12 тонны карантинной продукции. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.
В прошлом году специалисты проконтролировали более 2,5 тысячи пассажирских международных рейсов и выявили 288 случаев нарушений законодательства в области карантина растений. В основном туристы пытались провезти фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, рис, чай и приправы.
В 50 случаях в продукции выявили карантинные объекты. Среди них: зерновка рода Callosobruchus, повилики, калифорнийская щитовка, амброзия полыннолистная, горчак ползучий.
Нарушителей оштрафовали, а сомнительный груз сожгли.