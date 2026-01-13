Застройщик Бабочкин отсудил у мэрии Кургана миллионы за дома под снос

Бабочкин отсудил у властей Кургана свыше 9 млн за землю с ветхими домами.
Администрация Кургана проиграла бизнесмену Александру Бабочкину в судах по изъятию его земли с ветхими бараками в районе ЦПКиО. Данный участок по градостроительному плану должен быть благоустроен. Суды удовлетворили требования застройщика о значительно повышенной выкупной цене за имущество. Об этом говорится в решениях на сайте Курганского городского суда.
«Взыскать с администрации города Кургана в пользу Бабочкина Александра Сергеевича выкупную стоимость (рыночную цену каждого из объектов недвижимости и убытки, связанные с изъятием) в общем размере 6 268 782 рублей. После уплаты выкупной цены и возмещения убытков прекратить право собственности Бабочкина Александра Сергеевича на землю и дом, расположенные по адресу: г. Курган, ул. 9 Января, 2», — указано на сайте суда.
Изначально стоимость данного участка оценивалась в 1,25 миллиона рублей, но на основании судебных экспертиз сумма выросла до 6,3 миллиона рублей. Таким образом, цена повысилась в пять раз.
Это не первое дело о выкупе земли мэрией со старыми домами в районе ЦПКиО у бизнесмена Бабочкина. Ранее застройщик выиграл суд с первоначальной оценкой имущества в 1,5 миллиона рублей по адресу Карельцева, 63. Судебная экспертиза повысила стоимость до 3,2 млн (увеличение в два раза).
Ранее URA.RU писало, что участок земли в Кургане, который власти забрали у застройщика Бабочкина, продают по самой высокой цене. 38 гектаров земли выставили на торги за рекордные 176,5 миллиона рублей. Участок находится в 15 микрорайоне Заозерного и предназначен для комплексной жилой застройки.