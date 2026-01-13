Застройщик Бабочкин отсудил у мэрии Кургана миллионы за дома под снос

Администрация Кургана проиграла бизнесмену Александру Бабочкину в судах по изъятию его земли с ветхими бараками в районе ЦПКиО. Данный участок по градостроительному плану должен быть благоустроен. Суды удовлетворили требования застройщика о значительно повышенной выкупной цене за имущество. Об этом говорится в решениях на сайте Курганского городского суда.