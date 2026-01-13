Топ-5 ресторанов Перми, которые не смогли продать в 2025 году

Заведение с названием «Сакартвело», что обозначает название Грузии и буквально переводится с грузинского как «земля картвелов» или «земля грузин», работает на улице Монастырской в центре Перми 10 лет. Помещение площадью 290 квадратных метров находится вблизи набережной реки Камы и Кафедрального собора и может вместить до 120 посетителей. В 2025 году он вновь был выставлен на продажу. Владелец оценил его стоимость в 5,5 млн рублей. Сегодня цена упала еще на миллион. В 2024 году объект пытались продать за 75 млн рублей: помимо мебели и оборудования, продавалось еще и его помещение.