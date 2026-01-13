Топ-5 ресторанов Перми, которые не смогли продать в 2025 году

В Перми выставлены на продажу различные заведения общепита.
В Перми на продажу выставлено множество объектов коммерческой недвижимости, часть которых являются известными заведениями общепита и проведения досуга. URA.RU собрало топ-5 объектов, на которые владельцы недвижимости или бизнеса не смогли найти покупателей в 2025 году.
Ресторан «Кама».
На сайте по поиску бесплатных объявлений размещены предложения о продаже помещений на улице Сибирской. Одно из помещений находится на первом этаже, его площадь составляет 1,1 тысячи квадратных метров, а стоимость — 165 млн рублей (цена за квадратный метр — 150 тысяч рублей). Второе помещение, которое подходит для размещения ночного клуба, имеет площадь 530 квадратных метров и оценивается в 106 млн рублей. В здании работает популярный пермский ресторан «Кама». Ранее помещения выставлялись на продажу в 2017 году.
Ресторан «Партизан».
В Перми выставлено на продажу двухэтажное здание, в котором расположен мясной ресторан «Партизан». Объект оценивают в 65 млн рублей. Мясной ресторан находится в здании на Комсомольском проспекте рядом с «Муравейником» с июня 2023 года. До этого заведение много лет работало в бизнес-центре рядом с набережной. С рестораном заключен договор аренды, который истекает только в 2033 году.
Ресторан «Сакартвело».
Заведение с названием «Сакартвело», что обозначает название Грузии и буквально переводится с грузинского как «земля картвелов» или «земля грузин», работает на улице Монастырской в центре Перми 10 лет. Помещение площадью 290 квадратных метров находится вблизи набережной реки Камы и Кафедрального собора и может вместить до 120 посетителей. В 2025 году он вновь был выставлен на продажу. Владелец оценил его стоимость в 5,5 млн рублей. Сегодня цена упала еще на миллион. В 2024 году объект пытались продать за 75 млн рублей: помимо мебели и оборудования, продавалось еще и его помещение.
Клуб «Яма».
В Ленинском районе Перми на улице Екатерининской выставлено на продажу помещение бывшего мужского клуба «Яма». Его стоимость собственники оценили в 75 млн рублей. Помещение находится в цокольном этаже и подойдет под общепит или развлекательное заведение. Площадь — 489 квадратных метров. Помещение продается без отделки.
Кафе Mangal.
На улице Газеты Звезда, через дорогу от здания администрации Перми, продается кафе Mangal, работающее восемь лет и находящееся в отдельном здании. Стоимость — 12 млн рублей. Помещение 150 квадратных метров находится в долгосрочной аренде, которая составляет 188 тысяч рублей в месяц. Зал рассчитан на 44 посадочных места. По словам авторов объявления, в помещении недавно сделали капитальный ремонт. Продажа связана с переездом собственника.