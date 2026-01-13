В Приангарье растет доля несырьевого неэнергетического экспорта

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить рост внешнеторгового оборота (ВТО) к 2030 году. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области опубликовало результаты внешнеторговой деятельности региона по итогам девяти месяцев 2025 года. Иркутская область сохранила лидирующие позиции, занимая первое место в Сибирском федеральном округе (СФО) и девятое среди всех субъектов РФ. По объемам экспорта регион также лидирует в СФО, поднявшись с 10-го на 9-е место среди других регионов.
В 2025 году при поддержке региональных властей было организовано около 30 международных бизнес-миссий. Делегации Иркутской области провели переговоры с партнерами из Монголии, Китая, стран Персидского залива, СНГ и Юго-Восточной Азии. В результате этих усилий было заключено 43 внешнеторговых контракта.
На федеральном уровне была признана стратегия развития экспортного потенциала Иркутской области. Управленческая команда региона, включающая представителей ключевых министерств, Центра «Мой бизнес» и Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, заняла первое место в рейтинге образовательной программы «Экспорт регионов 2.0» Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Кооперация и экспорт».
Проект региональной программы развития экспорта успешно прошел защиту перед экспертами федеральных министерств и РЭЦ, получив рекомендацию к утверждению. Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский подчеркнул, что рост несырьевого экспорта является прямым показателем конкурентоспособности экономики региона. Каждый новый контракт на поставку продукции с высокой добавленной стоимостью способствует валютной выручке, созданию новых рабочих мест, развитию технологий и укреплению деловой репутации Иркутской области как надежного партнера на мировом рынке.
Важную роль в диверсификации экспорта и вовлечении малого бизнеса во внешнеэкономическую деятельность играет региональный Центр «Мой бизнес». Благодаря его комплексной поддержке в текущем году на международные рынки вышли 208 компаний. В декабре пять предприятий региона заключили новые экспортные сделки. Компания «Химэкоцентр» будет поставлять бытовую химию в Монголию, «Ботаника» — дигидрокверцетин (природный антиоксидант) в Китай, а «АМ Глобал» и «Байкалика» отправят деревянную кухонную утварь и шпон во Вьетнам. По итогам года при содействии Центра «Мой бизнес» 23 малых предприятия региона впервые заключили экспортные контракты. Общий объем поддержанного экспорта превысил 10 миллионов долларов США.