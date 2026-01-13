В Приангарье растет доля несырьевого неэнергетического экспорта

Важную роль в диверсификации экспорта и вовлечении малого бизнеса во внешнеэкономическую деятельность играет региональный Центр «Мой бизнес». Благодаря его комплексной поддержке в текущем году на международные рынки вышли 208 компаний. В декабре пять предприятий региона заключили новые экспортные сделки. Компания «Химэкоцентр» будет поставлять бытовую химию в Монголию, «Ботаника» — дигидрокверцетин (природный антиоксидант) в Китай, а «АМ Глобал» и «Байкалика» отправят деревянную кухонную утварь и шпон во Вьетнам. По итогам года при содействии Центра «Мой бизнес» 23 малых предприятия региона впервые заключили экспортные контракты. Общий объем поддержанного экспорта превысил 10 миллионов долларов США.