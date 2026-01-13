В Свердловской области возник дефицит спасательных вертолетов

В текущие бюджеты закупок «Госкорпорации по организации воздушного движения» сложно вписаться даже на вертолетах Ми-8Т, у которых меньше затраты на поддержание летной годности, ниже амортизация и нет лизинговых платежей. Таким вертолетам, как правило, 30−40 лет. Если работать на более современных и мощных Ми-8МТВ/АМТ, взятых в лизинг или приобретенных в собственность, то стоимость услуг увеличится в 1,5−2 раза.