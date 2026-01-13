В Свердловской области возник дефицит спасательных вертолетов

В целом нехватка авиационной спасательной техники наблюдается в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства. Они находятся в Татарстане, Воронежской, Новосибирской, Калининградской, Челябинской и других областях.
Как пишут «Известия», вертолетные авиакомпании неохотно заключают госконтракты из-за не меняющихся долгое время государственных тарифов. Авиакомпании ежемесячно тратят около 6,3 млн рублей на обеспечение дежурства спасательной авиатехники. В эту сумму заложена не только оплата труда сотрудников, расходы на топливо и сборы в аэропортах, но и обслуживание вертолетов, износ оборудования.
В текущие бюджеты закупок «Госкорпорации по организации воздушного движения» сложно вписаться даже на вертолетах Ми-8Т, у которых меньше затраты на поддержание летной годности, ниже амортизация и нет лизинговых платежей. Таким вертолетам, как правило, 30−40 лет. Если работать на более современных и мощных Ми-8МТВ/АМТ, взятых в лизинг или приобретенных в собственность, то стоимость услуг увеличится в 1,5−2 раза.
Предлагаемые в госконтрактах суммы перечисленные затраты не покрывают. Вследствие этого в 2025 году среди авиакомпаний не нашлось желающих заключать госконтракты на предоставление своего парка для баз спасателей в Екатеринбурге, Челябинске, Иркутске, Перми и Новосибирске. В уральской столице торги по договорам на суммы 131−137 млн рублей трижды проваливались. Из-за этого их проведение перенесли на 2026 год.