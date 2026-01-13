Россиянам рассказали, у кого в стране самые большие зарплаты

В России средний размер зарплаты за 9 месяцев 2025 года составил 96,26 тысячи рублей, что почти на 15% выше показателя за аналогичный период 2024 года. О том, у кого были самые большие зарплаты в ушедшем году, aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.