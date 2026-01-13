Россиянам рассказали, у кого в стране самые большие зарплаты

В России средний размер зарплаты за 9 месяцев 2025 года составил 96,26 тысячи рублей, что почти на 15% выше показателя за аналогичный период 2024 года. О том, у кого были самые большие зарплаты в ушедшем году, aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Наиболее высокие средние зарплаты, по данным ЕМИСС за 9 месяцев 2025 года, сложились в сфере перестрахования — 449,2 тысячи рублей, что в 4,67 раза выше средней зарплаты по всем обследуемым видам экономической деятельности», — сказал экономист.
Кроме того, сотрудники, занятые в деятельности холдинговых компаний, зарабатывали в среднем 374,4 тысячи рублей в месяц, в деятельности по управлению фондами — 291,8 тысячи рублей.
«В сфере добычи природного газа и газового конденсата средний размер заработной платы составил 268,9 тысячи рублей, что в 2,79 раза выше среднего показателя по стране. В сфере негосударственных пенсионных фондов — 248,8 тысячи рублей, разработке компьютерного программного обеспечения (ПО) — 215,8 тысячи рублей», — уточнил Балынин.
Сотрудники, занятые в производстве табачных изделий, зарабатывали 209,6 тысячи рублей, в деятельности пассажирского воздушного транспорта — 208,9 тысячи рублей.
При этом более чем в 2 раза выросли зарплаты сотрудников, разрабатывающих ПО, — с примерно 85,5 тысячи рублей до почти 175 тысяч рублей.
«Доход сотрудников, занятых в добыче угля, антрацита и бурого угля, производстве термоуглей, выросла с 39 966, 7 рубля до 78 028,2 рубля. В сфере деятельности по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах — на 39,42%: с 32 071,5 рубля до 44 714,2 рубля», — добавил Балынин.
Экономист подчеркнул, что росту средних зарплат способствуют ускоренный рост минимального размера оплаты труда, ситуация на рынке труда, а также трансформация российской экономики в контексте обеспечения технологического и финансового суверенитета Российской Федерации.
