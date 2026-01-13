Ленобласть дует на воду

Проблема грязной воды остро стоит в Кингисеппе уже давно. Летом из-за многочисленных жалоб горожан на грязную воду в жилых домах власти Ленобласти решили выделить 150 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на ремонт существующей системы водоочистки города, а также отменили взимание платы за холодное водоснабжение с 1 июня до улучшения ситуации. Как рассказали в пресс-службе стройблока областной администрации, за прошлый год на водоочистных сооружениях Кингисеппа были заменены контактные осветлители и обновлены ключевые элементы технологии, что позволило привести показатели цветности и качества питьевой воды к нормативным значениям. Это привело к тому, что вода в областном центре «стала стабильнее по качеству», утверждают власти. На момент подготовки публикации редакции не удалось подтвердить эту информацию у жителей Кингисеппа.